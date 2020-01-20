В «Крыльях Советов» назвали цели на весеннюю часть РПЛ

Председатель совета директоров самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Александр Фетисов рассказал о целях команды в Российской премьер-лиге (РПЛ) на весеннюю часть сезона.

«Клуб готовится к предстоящим играм и в любом случае будет использовать максимум своих возможностей, чтобы улучшать положение в турнирной таблице. Цель занять в чемпионате десятое место как была, так и остаётся», — цитирует Фетисова РИА Новости.

По его словам, перед самарцами поставлена задача — максимально успешно выступать в оставшихся матчах.

После 19 туров «Крылья Советов» занимают 15-е место в РПЛ, набрав 18 очков.

Ранее сообщалось, что футболист «Крыльев» Александр Соболев получил предложение от клуба АПЛ, но не может оформить рабочую визу.