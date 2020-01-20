В «Крыльях Советов» назвали цели на весеннюю часть РПЛ
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«Клуб готовится к предстоящим играм и в любом случае будет использовать максимум своих возможностей, чтобы улучшать положение в турнирной таблице. Цель занять в чемпионате десятое место как была, так и остаётся», — цитирует Фетисова РИА Новости.
По его словам, перед самарцами поставлена задача — максимально успешно выступать в оставшихся матчах.
После 19 туров «Крылья Советов» занимают 15-е место в РПЛ, набрав 18 очков.
Ранее сообщалось, что футболист «Крыльев» Александр Соболев получил предложение от клуба АПЛ, но не может оформить рабочую визу.