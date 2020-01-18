СМИ: Соболев получил предложение от клуба АПЛ, но не может оформить рабочую визу

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Форвард самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев привлёк внимание одного из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ), однако не может получить разрешение на работу в Великобритании.
СМИ: Соболев получил предложение от клуба АПЛ, но не может оформить рабочую визу
  • РИА Новости

Об этом сообщает Sport24. Причина в том, что в АПЛ существует лимит, согласно которому для обращения за разрешением на работу иностранный игрок должен сыграть 75% матчей сборной своей страны за последние два года в случае, если его национальная команда занимает с 31-го по 50-е место в рейтинге ФИФА.

В настоящее время сборная России находится на 37-й строчке. В прошлом году Соболев получил дебютный вызов в национальную команду, однако так и не вышел на поле.

Ранее Бабаев отреагировал на слухи об интересе ЦСКА к футболисту «Крыльев Советов» Соболеву.

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