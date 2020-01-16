Бабаев отреагировал на слухи об интересе ЦСКА к футболисту «Крыльев Советов» Соболеву

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Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию об интересе к нападающему самарских «Крыльев Советов» Александру Соболеву.
Бабаев отреагировал на слухи об интересе ЦСКА к футболисту «Крыльев Советов» Соболеву
  • © Анар Мовсумов
  • РИА Новости

«Футболист, конечно, интересный, но вся информация, которая в прессе появляется, о том, что мы перехватываем его у «Динамо», участвуем в каких-то аукционах, не соответствует действительности», — цитирует Бабаева «Спорт-Экспресс».

Соболев перешёл в «Крылья Советов» в январе 2018 года из «Томи». В нынешнем сезоне он сыграл в 18 матчах Российской премьер-лиги, в которых забил десять мячей и отдал три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Динамо» согласовало трансфер Соболева.

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