Бабаев отреагировал на слухи об интересе ЦСКА к футболисту «Крыльев Советов» Соболеву
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- РИА Новости
«Футболист, конечно, интересный, но вся информация, которая в прессе появляется, о том, что мы перехватываем его у «Динамо», участвуем в каких-то аукционах, не соответствует действительности», — цитирует Бабаева «Спорт-Экспресс».
Соболев перешёл в «Крылья Советов» в январе 2018 года из «Томи». В нынешнем сезоне он сыграл в 18 матчах Российской премьер-лиги, в которых забил десять мячей и отдал три голевые передачи.
Ранее сообщалось, что «Динамо» согласовало трансфер Соболева.