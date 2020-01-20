СМИ: В Италии фанаты насмерть сбили болельщика принципиального соперника
- Reuters
Как сообщает Football Italia, инцидент произошёл вечером 19 января недалеко от города Потенца. По его итогам был арестован 30-летний водитель машины, а также ещё 24 человека, которые являются фанатами «Мелфи» и якобы причастны к инциденту.
Предполагается, что событию предшествовал конфликт между болельщиками, который случился, когда они направлялись на матчи своих команд.
Ранее сообщалось, что осуждённый за драку с омоновцем фанат «Зенита» будет отбывать условное наказание.