СМИ: В Италии фанаты насмерть сбили болельщика принципиального соперника

В Италии болельщик футбольного клуба «Вультур Рионеро» Фабио Туччиарьелло был насмерть сбит автомобилем, в котором находились фанаты принципиального соперника его команды — «Мелфи».

Как сообщает Football Italia, инцидент произошёл вечером 19 января недалеко от города Потенца. По его итогам был арестован 30-летний водитель машины, а также ещё 24 человека, которые являются фанатами «Мелфи» и якобы причастны к инциденту.

Предполагается, что событию предшествовал конфликт между болельщиками, который случился, когда они направлялись на матчи своих команд.

Ранее сообщалось, что осуждённый за драку с омоновцем фанат «Зенита» будет отбывать условное наказание.