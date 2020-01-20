СМИ: В Италии фанаты насмерть сбили болельщика принципиального соперника

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В Италии болельщик футбольного клуба «Вультур Рионеро» Фабио Туччиарьелло был насмерть сбит автомобилем, в котором находились фанаты принципиального соперника его команды — «Мелфи».
СМИ: В Италии фанаты насмерть сбили болельщика принципиального соперника
  • Reuters

Как сообщает Football Italia, инцидент произошёл вечером 19 января недалеко от города Потенца. По его итогам был арестован 30-летний водитель машины, а также ещё 24 человека, которые являются фанатами «Мелфи» и якобы причастны к инциденту.

Предполагается, что событию предшествовал конфликт между болельщиками, который случился, когда они направлялись на матчи своих команд. 

Ранее сообщалось, что осуждённый за драку с омоновцем фанат «Зенита» будет отбывать условное наказание.

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