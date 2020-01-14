Осуждённый за драку с омоновцем фанат «Зенита» будет отбывать условное наказание

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Болельщик «Зенита» Артур Данилов, осуждённый на один год и восемь месяцев колонии по обвинению в применении насилия к представителю власти за удар, нанесённый сотруднику правоохранительных органов, добился смягчения наказания.
Осуждённый за драку с омоновцем фанат «Зенита» будет отбывать условное наказание
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Состоялось апелляционное слушание по делу Артура Данилова, который ранее был осуждён на один год и восемь месяцев. На апелляционное слушание «Зенит» предоставил Артуру опытного адвоката. По итогам сегодняшнего заседания срок был заменён на условный», — сообщает Twitter фанатского объединения «Зенита» «Ландскрона».

В перерыве матча четвёртого тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1) произошёл конфликт между группой фанатов хозяев и сотрудниками правоохранительных органов. Данилов ударил сотрудника Росгвардии ногой во время стычки. Сам подсудимый не признаёт свою вину и заявляет, что не помнит этого события.

Ранее Семак рассказал, что на сборах «Зенита» Кокорин будет тренироваться в общей группе. 

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