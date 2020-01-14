Семак рассказал, что на сборах «Зенита» Кокорин будет работать в общей группе

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, что на тренировочном сборе команды нападающий Александр Кокорин будет работать в общей группе игроков.
Семак рассказал, что на сборах «Зенита» Кокорин будет работать в общей группе
  • РИА Новости

«Кокорин будет работать в общей группе. Малком начнёт фрагментарно. Будут ли наигрываться какие-то дополнительные схемы с Кокориным и Малкомом? Посмотрим. До возобновления сезона говорить об этом рано. Есть какие-то мысли, но пока преждевременно говорить об использовании тех или иных схем», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

«Зенит» проведёт зимний тренировочный сбор в Катаре.

17 сентября 2019 года Кокорин был освобождён по УДО и не заявлен клубом на первую часть сезона-2019/20. Футболист был осуждён за несколько потасовок в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года.

Ранее в «Зените» заявили, что не намерены отдавать Кокорина в аренду в «Фейеноорд».

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