Футболист Тарасов: последнее выступление Путина не оставило никого равнодушным

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов опубликовал пост в социальных сетях по поводу послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

«Многие шутят насчёт того, что я скоро стану отцом-героем, а любимая получит материнский капитал. Я рад, что на фоне страшных новостей о военных конфликтов кто-то ещё понимает, что залог нашего будущего — это любовь и дети. Последнее выступление президента про семью и детей не оставило никого равнодушным», — написал Тарасов в своём Instagram.

По его словам, он очень рад, что в стране введут материнский капитал за первого ребёнка, а также во всех школах появятся бесплатные обеды. Спортсмен также отметил, что Путин коснулся важных тем в политике. Тем не менее Тарасов считает, что это должны оценивать эксперты.

«Что же касается меня, то как для жителя страны важно, что почти самый влиятельный человек в мире говорил именно о детях. Значит, мы смотрим в одну сторону», — добавил Тарасов.

32-летний полузащитник находится без клуба с лета 2019 года, после истечения контракта с московским «Локомотивом». На данный момент он проходит сборы с казанским «Рубином».

Ранее Тарасов рассказал о своём настрое на сборах в «Рубине».