Тарасов — о сборах с «Рубином»: я настроен как никогда

Полузащитник Дмитрий Тарасов, который без контракта проходит учебно-тренировочные сборы с казанским «Рубином», рассказал о своём настрое.

«Самое сложное для футболистов — это время сборов. Тяжёлые двухразовые тренировки, большие нагрузки и две недели без родных. Как правило, все после отпуска с немного утерянной формой. Я ждал этого времени, ждал, когда смогу начать тренироваться в общей группе, и сейчас я настроен как никогда. Получаю удовольствие от всего и готов идти дальше», — гласит пост Тарасова в Instagram.

32-летний полузащитник находится без клуба с лета 2019 года, после истечения контракта с московским «Локомотивом».

Ранее Леонид Слуцкий провёл первую тренировку в казанском «Рубине».