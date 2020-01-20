В «Нефтехимике» прокомментировали информацию о возможном ДТП с участием Захарчука

В клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик» прокомментировали возможную причастность защитника команды Степана Захарчука к автомобильной аварии в Нижнекамске.

«Хоккейный клуб «Нефтехимик» в настоящее время изучает вопрос о возможном ДТП с участием игрока нашей команды. После получения уточняющей информации, она будет оглашена дополнительно», — говорится на официальном сайте клуба.

По предварительной информации, вечером 19 января Захарчук протаранил другой автомобиль, затем врезался в светофор и знак «Пешеходный переход», после чего скрылся с места аварии.

Ранее сообщалось, что хоккеист «Нефтехимика» Захарчук устроил ДТП и скрылся.