Тренер Нурмагомедова: не удивлён, что UFC настаивает на реванше Хабиба с Макгрегором
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«Конор добыл хорошую победу. Уникальную, если говорить о стиле, в котором он это сделал. Ещё до его поединка с Серроне всегда были разговоры о реванше от Даны Уайта, поэтому теперь, когда Макгрегор выиграл, я абсолютно не удивлён, что UFC настаивает на их встрече. Это самый большой поединок, который можно провести в ММА. Он побьёт рекорды всех последних наиболее денежных боёв. Но сейчас Хабиб сосредоточен исключительно на Тони Фергюсоне, ничего больше. Потому он не интересуется разговорами о следующем противнике», — приводит слова Мендеса РИА Новости.
Первый поединок Нурмагомедова и Макгрегора, который прошёл в октябре 2018 года, завершился победой россиянина удушающим приёмом.
Ранее менеджер Нурмагомедова рассказал, на каких условиях может пройти бой с Мейвезером.