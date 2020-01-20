Тренер Нурмагомедова: не удивлён, что UFC настаивает на реванше Хабиба с Макгрегором

Хавьер Мендес, тренер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал заявление президента организации Даны Уайта о реванше между россиянином и экс-обладателем титулов в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

«Конор добыл хорошую победу. Уникальную, если говорить о стиле, в котором он это сделал. Ещё до его поединка с Серроне всегда были разговоры о реванше от Даны Уайта, поэтому теперь, когда Макгрегор выиграл, я абсолютно не удивлён, что UFC настаивает на их встрече. Это самый большой поединок, который можно провести в ММА. Он побьёт рекорды всех последних наиболее денежных боёв. Но сейчас Хабиб сосредоточен исключительно на Тони Фергюсоне, ничего больше. Потому он не интересуется разговорами о следующем противнике», — приводит слова Мендеса РИА Новости.

Первый поединок Нурмагомедова и Макгрегора, который прошёл в октябре 2018 года, завершился победой россиянина удушающим приёмом.

Ранее менеджер Нурмагомедова рассказал, на каких условиях может пройти бой с Мейвезером.