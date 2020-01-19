Менеджер Нурмагомедова рассказал, на каких условиях может пройти бой с Мейвезером
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«Бой с Мейвезером возможен, если он пройдёт по определённым правилам. Чтобы было разрешено применять колени, удары ногами и локтями. Мы борьбу даже не просим. Чтобы всё прошло на нейтральной территории», — цитирует Магомедова Sport24.
Следующий поединок Хабиба Нурмагомедова состоится 18 апреля на турнире UFC 249. Соперником станет американец Тони Фергюсон.
Ранее отец Нурмагомедова заявил, что переговоры о бое с Мейвезером пройдут после поединка с Фергюсоном.