Отец Нурмагомедова заявил, что переговоры о бое с Мейвезером пройдут после поединка с Фергюсоном

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Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что команда его сына проведёт переговоры с бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером после боя с Тони Фергюсоном.
Отец Нурмагомедова заявил, что переговоры о бое с Мейвезером пройдут после поединка с Фергюсоном
  • AFP

«С Хабибом всё нормально, но сейчас у нас на очереди Тони Фергюсон. Мы заявили уже давным-давно: дайте нам закончить с Тони, после этого полгода поработаем с Ломаченко, потом будет бой по боксу», — цитирует Нурмагомедова-старшего ТАСС.

При этом отец российского бойца назвал одно условие, при котором сын согласится на бой с Мейвезером: 11 раундов должны быть по правилам бокса, а последний, 12-й раунд — по правилам MMA.

«Если мы выстоим 11 раундов против лучшего боксёра, то почему бы ему не выйти на один раунд по правилам ММА с нами? Но все дела будут после Тони», — добавил Нурмагомедов-старший.

Следующий поединок Хабиба Нурмагомедова состоится 18 апреля. В титульном бою он встретится с Тони Фергюсоном.

Ранее отец Нурмагомедова заявил, что Конор Макгрегор не заслуживает реванша с его сыном.

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