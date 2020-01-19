Отец Нурмагомедова заявил, что Макгрегор не заслуживает реванша с его сыном

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, заявил, что ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор не заслуживает реванша с его сыном.

«Абсолютно ничем он нас не удивил. Бой был в категории до 77 кг. Более значимый поединок провёл бразилец Диего Феррейра, который победил бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Энтони Петтиса», — цитирует Нурмагомедова-старшего «Спорт-Экспресс».

По его мнению, победа Макгрегора над Дональдом Серроне никак не повлияла на чемпионскую гонку в лёгком весе, в которой участвуют Тони Фергюсон, Ислам Махачев и Феррейра. Он отметил, что ирландец должен победить какого-то сильного соперника из дивизиона легковесов, так как там собраны сильнейшие бойцы.

«Конор ещё абсолютно ничего не сделал. Он не заслуживает. Чем он заслуживает? Может, Джон Джонс тогда тоже заслуживает боя за титул в лёгком весе? Или Генри Сехудо?» — добавил Нурмагомедов-старший.

Первый бой Нурмагомедова и Макгрегора, который прошёл в октябре 2018 года, завершился победой россиянина. Следующий поединок Нурмагомедова состоится 18 апреля. В титульном бою он встретится с Тони Фергюсоном.

19 января Макгрегор нокаутировал Серроне за 40 секунд в первом раунде на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе. Эта победа стала для него 22-й в карьере при четырёх поражениях.

Ранее боксёр Флойд Мейвезер анонсировал бой с Нурмагомедовым в 2020 году.