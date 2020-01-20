Нойштедтер оценил уровень РПЛ

Полузащитник московского «Динамо» Роман Нойштедтер заявил, что уровень Российской премьер-лиги (РПЛ) выше, чем о нём принято думать в Европе.

«Я впервые играю в российской команде и живу в Москве. РПЛ очень хороша. Думаю, лига сильнее, чем о ней принято думать за рубежом. Первенство очень интересное — каждый может обыграть каждого. Мы встречались с «Рубином», у которого случилась длительная серия неудач, однако соперник не выбивал мяч лишь бы куда, казанцы разыгрывали его внизу и старались играть в качественный футбол. Я подписал с «Динамо» контракт на год, поскольку хотел посмотреть, как здесь себя буду чувствовать. Пока всем доволен», — заявил футболист «Спорт-Экспрессу».

Нойштедтер является футболистом сборной России, однако до лета 2019 года ни разу не играл в РПЛ.

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