Нойштедтер оценил уровень РПЛ

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Полузащитник московского «Динамо» Роман Нойштедтер заявил, что уровень Российской премьер-лиги (РПЛ) выше, чем о нём принято думать в Европе.
Нойштедтер оценил уровень РПЛ
  • © firo Sportphoto/Jürgen Fromme
  • globallookpress.com

«Я впервые играю в российской команде и живу в Москве. РПЛ очень хороша. Думаю, лига сильнее, чем о ней принято думать за рубежом. Первенство очень интересное — каждый может обыграть каждого. Мы встречались с «Рубином», у которого случилась длительная серия неудач, однако соперник не выбивал мяч лишь бы куда, казанцы разыгрывали его внизу и старались играть в качественный футбол. Я подписал с «Динамо» контракт на год, поскольку хотел посмотреть, как здесь себя буду чувствовать. Пока всем доволен», — заявил футболист «Спорт-Экспрессу».

Нойштедтер является футболистом сборной России, однако до лета 2019 года ни разу не играл в РПЛ.

Ранее в РФС рассказали о планах по реформе Кубка России.

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