Медведев: у меня есть определённые привычки, которых я придерживаюсь

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что не является суеверным человеком, но имеет ряд привычек.

«У меня нет таких фишек, как у Надаля. Просто есть определённые привычки, которых я придерживаюсь. Но если не получается, то ничего страшного. Например, если я подам эйс и бол-бой быстро вернёт мне мяч, я могу взять тот же. Но если он далеко, то ждать не буду, а просто возьму другой», — заявил Медведев Australian Open TV.

Рафаэль Надаль является первой ракеткой мира. Медведев занимает четвёртую строчку в рейтинге лучших теннисистов планеты.

Ранее Джокович назвал Медведева главным соперником «большой тройки» на Australian Open.