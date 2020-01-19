Медведев: у меня есть определённые привычки, которых я придерживаюсь

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Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что не является суеверным человеком, но имеет ряд привычек.
Медведев: у меня есть определённые привычки, которых я придерживаюсь
  • globallookpress.com
  • © Andy Rowland/imago-images.de

«У меня нет таких фишек, как у Надаля. Просто есть определённые привычки, которых я придерживаюсь. Но если не получается, то ничего страшного. Например, если я подам эйс и бол-бой быстро вернёт мне мяч, я могу взять тот же. Но если он далеко, то ждать не буду, а просто возьму другой», — заявил Медведев Australian Open TV.

Рафаэль Надаль является первой ракеткой мира. Медведев занимает четвёртую строчку в рейтинге лучших теннисистов планеты.

Ранее Джокович назвал Медведева главным соперником «большой тройки» на Australian Open.

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