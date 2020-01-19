Шюррле назвал причину спада в своей игре

Полузащитник московского «Спартака» Андре Шюррле считает, что спад в его игре наступил вследствие болезни.

«Бронхит — это главная причина. Проблемы начались ещё в августе. За день до игры с «Брагой» я заболел, меня знобило, кашлял. Из-за этого наутро проснулся поздно, а на игру вышел с температурой. Перед «Зенитом» тоже чувствовал себя ужасно, но мне очень хотелось помочь команде. Когда ты на поле, ни о чём другом не думаешь, кроме футбола. Но этим решением — играть, а не лечиться — я только усугубил ситуацию. Когда понял, что так дальше продолжаться не может, попросил паузу на лечение. Пока восстанавливался, потерял физическую форму — за шесть-восемь недель это элементарно сделать. Эта цепочка событий привела к закономерному спаду в игре», — рассказал Шюррле «Чемпионату».

Немецкий футболист перешёл в «Спартак» летом 2019 года на правах аренды из дортмундской «Боруссии».

Ранее Шюррле заявил, что Кононов всегда был открыт и честен с игроками.