Шюррле: Кононов всегда был открыт и честен с игроками

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Футболист московского «Спартака» Андре Шюррле поделился своим мнением относительно бывшего главного тренера команды Олега Кононова.
Шюррле: Кононов всегда был открыт и честен с игроками
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«Я думаю, Кононов — очень хороший человек. Он всегда был открытым и честным с игроками. Мы прекрасно понимали, какой футбол он пытается построить в «Спартаке». На тактических занятиях он подробно объяснял, что должен делать каждый игрок и команда в целом. Увы, в футболе результат всегда стоит во главе угла. Если он неудовлетворительный, то главный тренер первый, с кого за это спросят. Но, поверьте, игроки свою ответственность тоже чувствуют. Ведь именно футболисты выходят на поле и стараются воплотить в жизнь те или иные установки. Когда меняют тренера, мы тоже испытываем чувство вины», — цитирует Шюррле «Чемпионат».

Олег Кононов был уволен из «Спартака» в сентябре 2019 года ввиду неудовлетворительных результатов.

Ранее сообщалось, что ФК «Рига» ведёт переговоры с Кононовым.

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