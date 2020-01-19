Павлова: в соцсетях пишут гадости

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Российская биатлонистка Елена Павлова заявила, что получает много критических комментариев в социальных сетях, но старается на них не реагировать.
Павлова: в соцсетях пишут гадости
  • © Volker Danzer/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

«В соцсетях пишут гадости. Я не обращаю внимания на это, не отвечаю всем подряд, не извиняюсь. Это моя работа, люди должны понимать и принимать это, а не писать гадости. Давайте зайдём в Instagram немки, которая зашла в эстафете на штрафные круги. 50 комментариев — все положительные. Если бы мы что-то сделали, то нам сразу: сдохни иди, не знаю, что сделай. Наверное, народ у нас такой злой», — заявила Павлова в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее тренер биатлонистов рассказал о допущенных при подготовке ошибках.

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