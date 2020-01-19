Павлова: в соцсетях пишут гадости
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«В соцсетях пишут гадости. Я не обращаю внимания на это, не отвечаю всем подряд, не извиняюсь. Это моя работа, люди должны понимать и принимать это, а не писать гадости. Давайте зайдём в Instagram немки, которая зашла в эстафете на штрафные круги. 50 комментариев — все положительные. Если бы мы что-то сделали, то нам сразу: сдохни иди, не знаю, что сделай. Наверное, народ у нас такой злой», — заявила Павлова в эфире телеканала «Матч ТВ».
Ранее тренер биатлонистов рассказал о допущенных при подготовке ошибках.