Тренер биатлонистов рассказал о допущенных при подготовке ошибках

Старший тренер сборной России по биатлону Сергей Белозеров прокомментировал выступление своих подопечных на январских этапах Кубка мира.

По мнению специалиста, тренерский штаб команды допустил просчёты в ходе подготовки к соревнованиям. В субботу мужская эстафетная четвёрка в составе Евгения Гараничева, Матвея Елисеева, Эдуарда Латыпова и Александра Логинова заняла четвёртое место.

«Мы не совсем удачно провели предновогодние и новогодние каникулы. В данный момент мы видим все минусы, и минусы это наши — тренерского штаба. На будущее, если мы хотим успешно участвовать в посленовогодних этапах, нужно проводить полноценные сборы, как это сделали белорусы, украинцы, немцы: они остались работать в Европе, а у нас был дисбаланс», — приводит слова специалиста ТАСС.

Ранее сообщалось, что Елисеев остался недоволен своим выступлением в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге.