Елисеев остался недоволен своим выступлением в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге

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Российский биатлонист Матвей Елисеев признался, что недоволен своим выступлением в эстафете на 4 x 7,5 км на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Елисеев остался недоволен своим выступлением в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге
  • РИА Новости

«Почему замешкался на огневом рубеже? Банально руки замерзли, было очень сложно схватить патрон. Были неверные действия. Категорически недоволен прохождением своего этапа, опять же эта заминка, и ходом каждый круг проигрывал», — сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ».

Он также заявил, что ему было тяжело бежать по трассе в Рупольдинге. Кроме того, по его словам, ему удавалось догонять соперников только на спуске.

Сборная России заняла четвёртое место в эстафете.

Ранее сборная Франции победила в эстафете на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге.

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