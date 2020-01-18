Елисеев остался недоволен своим выступлением в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге
- РИА Новости
«Почему замешкался на огневом рубеже? Банально руки замерзли, было очень сложно схватить патрон. Были неверные действия. Категорически недоволен прохождением своего этапа, опять же эта заминка, и ходом каждый круг проигрывал», — сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ».
Он также заявил, что ему было тяжело бежать по трассе в Рупольдинге. Кроме того, по его словам, ему удавалось догонять соперников только на спуске.
Сборная России заняла четвёртое место в эстафете.
Ранее сборная Франции победила в эстафете на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге.