Сборная Франции победила в эстафете на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге, Россия — четвёртая

Сборная Франции по биатлону одержала победу в эстафете на 4 x 7,5 км на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

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Французы финишировали за 1 час 16 минут и 20,3 секунды. Вторыми стали представители Норвегии с отставанием в 1 минуту 12,2 секунды. Тройку лучших замкнули австрийцы (+1:24,3). В составе сборной России выступили Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Александр Логинов, они стали четвёртыми (+1:32,3). Ранее Анастасия Поршнева завоевала серебро в гонке преследования на этапе Кубка IBU в Словакии.