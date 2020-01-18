Сборная Франции победила в эстафете на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге, Россия — четвёртая
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Французы финишировали за 1 час 16 минут и 20,3 секунды.
Вторыми стали представители Норвегии с отставанием в 1 минуту 12,2 секунды. Тройку лучших замкнули австрийцы (+1:24,3).
В составе сборной России выступили Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Александр Логинов, они стали четвёртыми (+1:32,3).
Ранее Анастасия Поршнева завоевала серебро в гонке преследования на этапе Кубка IBU в Словакии.