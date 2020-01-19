Минаков: не считаю бой с Серроне серьёзным показателем для Макгрегора

Российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков не считает, что ирландец Конор Макгрегор стал сильнее, чем был в бою против чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Очень уверенная победа. Здесь даже не столько порадовал Макгрегор, сколько удивил Серроне. Понятно, что он где-то пропустил удар, потому что так просто Серроне бы не сдал поединок», — цитирует Минакова «Чемпионат».

Также российский боец отметил изменения в поведении бывшего чемпиона UFC в двух категориях, но не согласился с мнением, что ирландец стал сильнее.

«По сравнению с боем против Нурмагомедова Макгрегор стал менее болтлив. Это радует. Он пересмотрел подход к поединкам. Психологически Конор может подойти к реваншу с Нурмагомедовым по-другому, но сильнее он точно не стал. Макгрегор может быть собраннее и более сконцентрированным, в этом его опасность. Не считаю поединок с Серроне серьёзным показателем. Случилось то, что и должно было случиться», — добавил боец.

Конор Макгрегор нокаутировал американца Дональда Серроне за 40 секунд на турнире UFC 246, который проходил в Лас-Вегасе.

Ранее Минаков заявил, что Нурмагомедову удалось перевоспитать Макгрегора.