Минаков: не считаю бой с Серроне серьёзным показателем для Макгрегора
- Reuters
«Очень уверенная победа. Здесь даже не столько порадовал Макгрегор, сколько удивил Серроне. Понятно, что он где-то пропустил удар, потому что так просто Серроне бы не сдал поединок», — цитирует Минакова «Чемпионат».
Также российский боец отметил изменения в поведении бывшего чемпиона UFC в двух категориях, но не согласился с мнением, что ирландец стал сильнее.
«По сравнению с боем против Нурмагомедова Макгрегор стал менее болтлив. Это радует. Он пересмотрел подход к поединкам. Психологически Конор может подойти к реваншу с Нурмагомедовым по-другому, но сильнее он точно не стал. Макгрегор может быть собраннее и более сконцентрированным, в этом его опасность. Не считаю поединок с Серроне серьёзным показателем. Случилось то, что и должно было случиться», — добавил боец.
Конор Макгрегор нокаутировал американца Дональда Серроне за 40 секунд на турнире UFC 246, который проходил в Лас-Вегасе.
Ранее Минаков заявил, что Нурмагомедову удалось перевоспитать Макгрегора.