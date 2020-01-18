Минаков считает, что Нурмагомедову удалось перевоспитать Макгрегора

Российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков считает, что поражение от чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова изменило бывшего обладателя двух поясов организации ирландца Конора Макгрегора.

«Большой перерыв может Макгрегору даже на пользу пойти. Судя по тому, как Конор начал себя спокойно вести, ему это помогло. Макгрегор перестал унижать соперников? Нурмагомедов его перевоспитал. Можно иронизировать насчёт этого, но Конор далеко не глупый парень, в жизни он несколько другой. Он переосмыслил всё и понял, что перегибает. Макгрегор ориентировался на аудиторию, искал эти грани, эту точку. Он перешёл черту, но начал перестраиваться. Мне кажется, что вовремя. Не всё для него потеряно», — цитирует Минакова Sport24.

Поединок Конора Макгрегора и Дональда Серроне пройдёт в ночь с 18 на 19 января в Лас-Вегасе. Ирландец не выходил в октагон с октября 2018 года, когда уступил удушающим приёмом Хабибу Нурмагомедову.

Ранее Шлеменко выразил мнение, что за Макгрегора болеют пьяные люди.