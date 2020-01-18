Шлеменко считает, что за Макгрегора болеют пьяные люди

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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко порассуждал о популярности бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора.
Шлеменко считает, что за Макгрегора болеют пьяные люди
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«Если Макгрегор проиграет, то это на 1000% не конец. Он уже проигрывал до Хабиба, но при этом его популярность растёт. Люди болеют по большей степени за него, им нравится его харизма. Мне, к примеру, она не нравится, но людям, которые его поддерживают, нравится его пафосное поведение, они приходят на шоу. Вот эта его знаменитая дебильная походка. Многие прямо с ума сходят, когда просто видят её. Как правило, это пьяные люди, которые потом кидаются пивом в барах. Его болельщики в основном такие. Им неважно, выиграет он или проиграет», — приводит слова Шлеменко Sport24.

Ближайший поединок Конор Макгрегор проведёт с американцем Дональдом Серроне на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.

Ранее Шлеменко рассказал, за счёт чего Серроне может победить Макгрегора.

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