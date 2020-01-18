Шлеменко рассказал, за счёт чего Серроне может победить Макгрегора

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко оценил шансы американца Дональда Серроне на победу в бою с экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конором Макгрегором.

«У Серроне есть 100%-ные шансы на победу. Дональд — нокаутёр, плюс у него более длинные конечности, да и бой проходит в категории 77 кг. Конор провёл в этом весе всего два поединка с Нейтом Диасом, один он проиграл, а второй выиграл еле-еле. Он реальный недовес в этой категории, ему не хватает мощности. А Серроне будет хорошо чувствовать себя в этом весе с Макгрегором, потому что он крупнее», — цитирует Шлеменко Sport24.

Также российский боец добавил, что UFC не выбирало для Макгрегора слабого соперника, чтобы помочь ирландцу выйти на реванш с Хабибом Нурмагомедовым.

«Если бы в UFC захотели, то нашли бы намного проще соперника для Конора. У них огромное количество бойцов, и можно было найти соперника попроще, чтобы Макгрегор легко победил и вышел на Хабиба», — добавил россиянин.

Бой Конора Макгрегора и Дональда Серроне пройдёт в ночь с 18 на 19 января в Лас-Вегасе.

Ранее член команды Макгрегора заявил, что ему страшно за Серроне.