Член команды Макгрегора: мне страшно за Серроне

Боец Bellator, член команды Конора Макгрегора Диллон Дэнис поделился ожиданиями от поединка ирландского экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с американцем Дональдом Серроне.

«Рад возвращению Конора, он всегда был настоящим убийцей в клетке. Мне страшно за Серроне. Конор был одним из лучших в джиу-джитсу среди тех, с кем я когда-либо работал. Люди по какой-то причине его недооценивают. Поверьте, они завтра увидят, насколько он хорош», — цитирует Дэнниса BJPenn.

Бой Конора Макгрегора с Дональдом Серроне состоится в ночь с 18 на 19 января в Лас-Вегасе.

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