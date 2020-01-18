Член команды Макгрегора: мне страшно за Серроне

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Боец Bellator, член команды Конора Макгрегора Диллон Дэнис поделился ожиданиями от поединка ирландского экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с американцем Дональдом Серроне.
Член команды Макгрегора: мне страшно за Серроне
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«Рад возвращению Конора, он всегда был настоящим убийцей в клетке. Мне страшно за Серроне. Конор был одним из лучших в джиу-джитсу среди тех, с кем я когда-либо работал. Люди по какой-то причине его недооценивают. Поверьте, они завтра увидят, насколько он хорош», — цитирует Дэнниса BJPenn

Бой Конора Макгрегора с Дональдом Серроне состоится в ночь с 18 на 19 января в Лас-Вегасе.

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