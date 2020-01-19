Алонсо заявил, что раздумывает над возвращением в «Формулу-1»

Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо рассказал о своём возможном возвращении в королевские гонки.

«Думаю, что я определюсь насчёт своего будущего летом, уже после «500 миль Индианаполиса». Это будет определяющим в том, чем я буду заниматься ближайшие два-три года. У меня есть мысль о возвращении в «Формулу-1». В ближайшие месяцы станет ясно, вернусь я или нет», — приводит слова Алонсо GP Today.

Он отметил, что всё ещё ощущает себя пилотом «Формулы-1» и не утратил любви в этим гонкам.

«Выступление в «Формуле-1» накладывает большой отпечаток на всю вашу жизнь и подчиняет её достижению цели. Я жил в таком режиме на протяжении 18 лет и сейчас пытаюсь понять, готов ли я прожить так ещё два или три года. Нужно всё хорошо обдумать и понять, какие команды заинтересованы в моём выступлении», — добавил 38-летний испанец, принявший участие в ралли-рейде «Дакар» 2020 года.

Алонсо, ушедший из «Формулы-1» после сезона 2018 года, дебютировал в королевских гонках в 2001-м. Он является двукратным чемпионом «Формулы-1». Свои титулы он завоевал в 2005 и 2006 годах в составе Renault. В 2010, 2012 и 2013 годах он стал вице-чемпионом, выступая за Ferrari. С 2015 по 2018 год испанец выступал за McLaren.

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