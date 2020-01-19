Биатлонист Логинов: ещё в эстафете появилась лёгкость

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Россиянин Александр Логинов прокомментировал своё выступление в гонке преследования на 12,5 км на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.
Биатлонист Логинов: ещё в эстафете появилась лёгкость
  • © Sven Hoppe/dpa
  • globallookpress.com

«Самочувствие было хорошее, ещё в эстафете появилась лёгкость. Надеюсь, что это не разовое, а правильная тенденция. Жаль, что подготовка была скомканной, а сезон неровный», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».

Он отметил, что планирует выступить на следующем этапе в Поклюке в Словении.

«Мне не нужно отдыхать. Я почувствовал рабочую лёгкость, при которой можно держать скорость на последних кругах дистанции», — добавил 27-летний биатлонист.

По итогам пасьюта Логинов стал лучшим из россиян, отстреляв с двумя промахами и заняв десятое место с отставанием от победителя в 1 минуту 8,7 секунды.

Ранее сообщалось, что Фуркад выиграл пасьют на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге.

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