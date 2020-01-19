Фуркад выиграл пасьют на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге, Логинов — десятый

Француз Мартен Фуркад одержал победу в гонке преследования на 12,5 км на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.

Французский биатлонист преодолел дистанцию за 31 минуту 26,8 секунды, не допустив промахов на огневых рубежах.

Второе место с одним промахом занял его соотечественник Кантен Фийон Майе. Тройку призёров, также с одним промахом, замкнул норвежец Ветле Шостад Кристиансен.

Лучшим из россиян стал Александр Логинов, с одним промахом финишировавший десятым. Евгений Гараничев завершил гонку 22-м (без промахов), Матвей Елисеев — 23-й (четыре промаха), а Эдуард Латыпов — 38-й (четыре промаха).

Ранее сообщалось, что Старых довольна своим выступлением в пасьюте на этапе КМ в Рупольдинге.