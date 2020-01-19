Биатлонистка Старых довольна своим выступлением в пасьюте на этапе КМ в Рупольдинге

Россиянка Ирина Старых прокомментировала своё выступление в гонке преследования на 10 км на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.

«Оцениваю выступление достаточно хорошо. Немного недоработала на стрельбе, а по ходу мне понравилось, захватывающая гонка, была борьба, был ажиотаж, куча эмоций. Я работала от начала и до конца, и я довольна», — приводит слова Старых «Матч ТВ».

Она отметила, что старалась обгонять по трассе всех, кто только попадал в её поле зрения.

«Я выхожу и стараюсь в каждой гонке работать по максимуму. Я чувствую в себе силы. После новогоднего перерыва с каждой гонкой мне всё легче и легче. Надеюсь, что к чемпионату мира подойду в оптимальной форме», — добавила 32-летняя биатлонистка.

По итогам пасьюта Старых, стартовавшая 60-й, заняла 27-е место, отстрелявшись с двумя промахами. Её отставание от победителя составило 2 минуты 30,2 секунды.

Ранее Резцова заявила, что её лыжи работали великолепно в пасьюте, а за стрельбу она будет очень долго себя ругать.