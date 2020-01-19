Биатлонистка Резцова: лыжи работали великолепно, а за стрельбу буду очень долго себя ругать

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Россиянка Кристина Резцова прокомментировала своё выступление в гонке преследования на 10 км на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.
Биатлонистка Резцова: лыжи работали великолепно, а за стрельбу буду очень долго себя ругать
  • © Matthias Balk/dpa
  • globallookpress.com

«Великолепно работали лыжи. Это было заметно и на спусках, и по работе на трассе. Упираться за соперницами было гораздо проще, чем в предыдущие дни», — приводит слова Резцовой «Матч ТВ».

Она отметила, что первые три круга ей удалось хорошо поработать, но на четвёртом возникли проблемы с дыханием.

«В итоге дорабатывала уже из последних сил, но в целом состоянием довольна. Стрельба? Буду ругать себя очень долго за неё. На первой стойке вообще получилось ужасно: я просто побежала в гонку. Каждый раз ошибки повторяются, пока не могу от них избавиться», — добавила 23-летняя биатлонистка.

По итогам пасьюта Резцова заняла 34-е место, отстрелявшись с тремя промахами. Её отставание от победителя составило 2 минуты 49,1 секунды.

Ранее Куклина рассказала, что перед пасьютом полтора дня отдыхала.

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