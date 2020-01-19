Биатлонистка Куклина рассказала, что перед пасьютом полтора дня отдыхала
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«Снег тяжёлый, конечно, но мне было намного легче. Первый круг дался тяжело, но потом с каждым кругом становилось легче. С психологическим состоянием всё хорошо», — приводит слова Куклиной «Матч ТВ».
Она отметила, что после спринта у неё состоялась беседа с тренером сборной Виталием Норицыным, который пообщался с ней по поводу восстановления.
«Я не умею отдыхать. И я реально задумалась, когда я последний раз отдыхала. Я даже не смогла вспомнить. Полтора дня я вообще ничего не делала. Просто гуляла», — добавила 29-летняя биатлонистка.
По итогам пасьюта Куклина стала лучшей из россиянок, отстрелявшись с двумя промахами и заняв 19-е место с отставанием от победителя на 2 минуты 4,5 секунды.
Ранее сообщалось, что Экхофф выиграла пасьют на этапе КМ в Рупольдинге.