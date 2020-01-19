«Валенсия» разгромно проиграла «Мальорке», Черышева заменили в первом тайме

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«Валенсия» потерпела разгромное поражение от «Мальорки» в матче 20-го тура испанской Примеры.
«Валенсия» разгромно проиграла «Мальорке», Черышева заменили в первом тайме
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Встреча, прошедшая в Пальма-де-Майорке, завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.

«Мальорка» забила уже на 7-й минуте. Гол в активе Антонио Райльо. На 22-й и 41-й минутах Анте Будимир довёл счёт до разгромного, оформив дубль.

Российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев, вышедший в стартовом составе, был заменён ещё до перерыва. На 44-й минуте вместо него на поле появился Ферран Торрес.

Гости остались в меньшинстве после удаления Даниэля Парехо на 51-й минуте.

«Мальорка» вновь забила на 79-й минуте. Отличился Дани Родригес.

Автором гола престижа для «Валенсии» стал Торрес, забивший на 82-й минуте.

«Валенсия» с 31 очком занимает седьмое место в турнирной таблице Примеры. «Мальорка» с 18 очками — 17-я.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» не смог приблизиться к лидерам Примеры, проиграв «Эйбару».

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