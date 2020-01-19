Тренер «Ак Барса» заявил, что не обращает внимания на лидерство команды на Востоке

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов оценил выступление команды в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Не смотрим на лидерство на Востоке. Команда у нас хорошая, но перепады всё равно бывают. Сейчас вот немного похуже. Но это нормально», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Он отметил, что многие члены команды работают вместе всего полгода, из-за чего ещё требуется время для отлаживания всех механизмов. Наставник также подчеркнул, что казанцы не зацикливаются на победе в регулярном сезоне.

«Цыплят считают по осени, а хоккейные трофеи — весной. Мы ещё пока никакой путь с «Ак Барсом» не прошли», — добавил Квартальнов.

В нынешнем сезоне «Ак Барс» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 68 очков.

Ранее сообщалось, что голкипер ЦСКА Илья Сорокин выставит на аукцион щитки, в которых сыграет в Матче звёзд КХЛ.