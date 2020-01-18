Сорокин выставит на аукцион щитки, в которых сыграет в Матче звёзд КХЛ

Голкипер московского ЦСКА Илья Сорокин выставит на аукцион щитки, в которых сыграет на Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

По словам спортсмена, вырученные средства пойдут на лечение вратаря «Барыса» из Нур-Султана Вилена Прокофьева.

«Передаю привет Вилену! И хочу сказать: Вилен, ты должен быть сильным! Держись! Мы все переживаем за тебя!» — сказал Сорокин.

Сорокин сыграет в Матче звёзд в щитках, которые были украшены детьми из НИИ педиатрии.

Матч звёзд КХЛ — 2020 пройдёт в Москве 19 января на «ВТБ Арене».

Ранее сообщалось, что Данис Зарипов выбрал соперника дивизиона Харламова по полуфиналу Матча звёзд КХЛ.