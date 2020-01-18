Зарипов выбрал соперника дивизиона Харламова по полуфиналу Матча звёзд КХЛ
Капитан дивизиона Харламова Данис Зарипов выбрал своей команде соперника по полуфиналу на Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
- © Максим Богодвид
- РИА Новости
Команда дивизиона Харламова сыграет с представителями дивизиона Тарасова.
В другом полуфинале между собой сыграют дивизионы Боброва и Чернышёва.
Ранее сообщалось, что игрок «Автомобилиста» Доус выиграл конкурс «Точность броска» на Матче звёзд КХЛ.
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