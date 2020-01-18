Зарипов выбрал соперника дивизиона Харламова по полуфиналу Матча звёзд КХЛ

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Капитан дивизиона Харламова Данис Зарипов выбрал своей команде соперника по полуфиналу на Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Зарипов выбрал соперника дивизиона Харламова по полуфиналу Матча звёзд КХЛ
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Команда дивизиона Харламова сыграет с представителями дивизиона Тарасова.

В другом полуфинале между собой сыграют дивизионы Боброва и Чернышёва. 

Ранее сообщалось, что игрок «Автомобилиста» Доус выиграл конкурс «Точность броска» на Матче звёзд КХЛ.

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