Зарипов выбрал соперника дивизиона Харламова по полуфиналу Матча звёзд КХЛ

Капитан дивизиона Харламова Данис Зарипов выбрал своей команде соперника по полуфиналу на Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

© Максим Богодвид

РИА Новости

Команда дивизиона Харламова сыграет с представителями дивизиона Тарасова. В другом полуфинале между собой сыграют дивизионы Боброва и Чернышёва. Ранее сообщалось, что игрок «Автомобилиста» Доус выиграл конкурс «Точность броска» на Матче звёзд КХЛ.