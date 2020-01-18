Игрок «Автомобилиста» Доус выиграл конкурс «Точность броска» на Матче звёзд КХЛ

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Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Найджел Доус, также представляющий команду дивизиона Харламова, победил в конкурсе «Точность броска» на Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Игрок «Автомобилиста» Доус выиграл конкурс «Точность броска» на Матче звёзд КХЛ
  • © khl.ru

Доус поразил четыре мишени за 7,8 секунды.

Сам Матч звёзд КХЛ — 2020 пройдёт в Москве 19 января на «ВТБ Арене». 

Ранее сообщалось, что команда дивизиона Харламова одержала победу в мастер-шоу КХЛ.

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