Игрок «Автомобилиста» Доус выиграл конкурс «Точность броска» на Матче звёзд КХЛ
Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Найджел Доус, также представляющий команду дивизиона Харламова, победил в конкурсе «Точность броска» на Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
- © khl.ru
Доус поразил четыре мишени за 7,8 секунды.
Сам Матч звёзд КХЛ — 2020 пройдёт в Москве 19 января на «ВТБ Арене».
Ранее сообщалось, что команда дивизиона Харламова одержала победу в мастер-шоу КХЛ.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен