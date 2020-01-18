Команда дивизиона Харламова одержала победу в мастер-шоу КХЛ

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Команда дивизиона Харламова заняла первое место в мастер-шоу в преддверии Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Команда дивизиона Харламова одержала победу в мастер-шоу КХЛ
  • © khl.ru

В последнем конкурсе, который назывался «Хоккейный биатлон», хоккеисты дивизиона Харламова показали лучшее время — 4:25.

Таким образом, дивизион Харламова одержал победу мастер-шоу, набрав 11 очков. 

Второе место заняли представители дивизиона Тарасова с шесть очками, третье — дивизион Боброва (четыре очка), четвёртое — дивизион Чернышёва.

Сам Матч звёзд КХЛ — 2020 пройдёт в Москве 19 января на «ВТБ Арене». 

Ранее команда дивизиона Харламова выиграла конкурс «Сила броска» на Матче звёзд КХЛ.

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