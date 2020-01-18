Команда дивизиона Харламова одержала победу в мастер-шоу КХЛ
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В последнем конкурсе, который назывался «Хоккейный биатлон», хоккеисты дивизиона Харламова показали лучшее время — 4:25.
Таким образом, дивизион Харламова одержал победу мастер-шоу, набрав 11 очков.
Второе место заняли представители дивизиона Тарасова с шесть очками, третье — дивизион Боброва (четыре очка), четвёртое — дивизион Чернышёва.
Сам Матч звёзд КХЛ — 2020 пройдёт в Москве 19 января на «ВТБ Арене».
Ранее команда дивизиона Харламова выиграла конкурс «Сила броска» на Матче звёзд КХЛ.