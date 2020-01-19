Отец Нурмагомедова назвал условия реванша своего сына с Макгрегором

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Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, высказался о возможном реванше сына с ирландцем Конором Макгрегором.
Отец Нурмагомедова назвал условия реванша своего сына с Макгрегором
  • Reuters

«Нам тоже нужен реванш с Конором, только дайте $100 млн. На следующий день после боя с Фергюсоном дайте эту сумму, и почему бы не провести реванш? Не знаю, может, Дана Уайт захочет организовать поединок с таким гонораром, раз ему так нужен этот бой», — цитирует Нурмагомедова-старшего РИА Новости.

Первый бой Нурмагомедова и Макгрегора, который прошёл в октябре 2018 года, завершился победой россиянина. Следующий поединок Нурмагомедова состоится 18 апреля. В титульном бою он встретится с Тони Фергюсоном.

19 января Макгрегор нокаутировал Серроне за 40 секунд в первом раунде на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе. Эта победа стала для него 22-й в карьере при четырёх поражениях. 

Ранее Макгрегор заявил, что готов приехать в Дагестан ради боя с Нурмагомедовым.

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