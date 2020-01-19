Макгрегор готов приехать в Дагестан ради боя с Нурмагомедовым

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Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор заявил, что ради реванша с действующим чемпионом UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым готов приехать в Дагестан.
Макгрегор готов приехать в Дагестан ради боя с Нурмагомедовым
  • Reuters

«Готов ли приехать в Дагестан ради боя с Хабибом? Да, у меня нет с этим проблем. Вообще-то, у меня есть друзья из Дагестана, а конфликт — с одним парнем. Посмотрим, что произойдёт», — цитирует Макгрегора «Чемпионат».

Первый бой Нурмагомедова и Макгрегора, который прошёл в октябре 2018 года, завершился победой россиянина. Следующий поединок Нурмагомедова состоится 18 апреля. В титульном бою он встретится с Тони Фергюсоном.

19 января Макгрегор нокаутировал Серроне за 40 секунд в первом раунде на турнире UFC 246. Эта победа стала для него 22-й в карьере при четырёх поражениях. 

Ранее отец Нурмагомедова отреагировал на победу Макгрегора над Серроне.

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