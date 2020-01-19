Отец Нурмагомедова отреагировал на победу Макгрегора над Серроне

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, отреагировал на победу ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора над американцем Дональдом Серроне.

«Очень хороший бой, но он боится Ислама Махачева и не хочет с ним драться. Разве Серроне — соперник серьёзным бойцам? Его избивали все за претендентские бои. Кто его не избивал? Что тут нового?» — приводит слова Нурмагомедова-старшего РЕН ТВ.

19 января Макгрегор нокаутировал Серроне за 40 секунд в первом раунде на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе. Эта победа стала для него 22-й в карьере при четырёх поражениях.

Ранее Макгрегор заявил, что хочет провести реванш с Нурмагомедовым в Москве.