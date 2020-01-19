Макгрегор заявил, что хочет провести реванш с Нурмагомедовым в Москве

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор после победы над американцем Дональдом Серроне в главном поединке турнира UFC 246 в Лас-Вегасе заявил, что хотел бы провести реванш с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым в Москве.

«Почему Дана Уайт против моего боя с Хабибом в Москве? Дело в платных трансляциях? Сколько ещё денег ему нужно», — пошутил Макгрегор на пресс-конференции.

По его словам, он очень любит Россию и русских людей, которые испытывают большую страсть к смешанным единоборствам.

«И что же это за место. Там получится сценарий из фильма «Рокки». Очень хочу подраться в России. Дана любит Лас-Вегас. Но посмотрим, что произойдёт. Я бы хотел подраться и показать людям шоу. Люди в Москве кричали моё имя на улицах. Мне бы хотелось выступить там», — сказал Макгрегор.

Первый бой Нурмагомедова и Макгрегора, который прошёл в октябре 2018 года, завершился победой россиянина. Следующий поединок Нурмагомедова состоится 18 апреля. В титульном бою он встретится с Тони Фергюсоном.

19 января Макгрегор нокаутировал Серроне за 40 секунд в первом раунде на турнире UFC 246. Эта победа стала для него 22-й в карьере при четырёх поражениях.

Ранее сообщалось, что Макгрегор и Алексей Олейник получили бонусы за победы на UFC 246.