Макгрегор и Олейник получили бонусы за победы на UFC 246

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор получил бонус в размере $50 тыс. за победу над американцем Дональдом Серроне в главном поединке турнира UFC 246 в Лас-Вегасе.

Об этом заявил на пресс-конференции президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт.

Кроме того, бонусы за свои победы получат россиянин Алексей Олейник, бразилец Карлос Диего Феррейра и американцы Дрю Добер и Брайан Келлехер.

Макгрегор нокаутировал Серроне за 40 секунд в первом раунде на турнире UFC 246. Эта победа стала для него 22-й в карьере при четырёх поражениях.

Ранее Уайт заявил, что, в случае поражения Нурмагомедова 18 апреля, Макгрегор будет драться с Тони Фергюсоном.