Макгрегор и Олейник получили бонусы за победы на UFC 246
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Об этом заявил на пресс-конференции президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт.
Кроме того, бонусы за свои победы получат россиянин Алексей Олейник, бразилец Карлос Диего Феррейра и американцы Дрю Добер и Брайан Келлехер.
Макгрегор нокаутировал Серроне за 40 секунд в первом раунде на турнире UFC 246. Эта победа стала для него 22-й в карьере при четырёх поражениях.
Ранее Уайт заявил, что, в случае поражения Нурмагомедова 18 апреля, Макгрегор будет драться с Тони Фергюсоном.