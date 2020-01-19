Уайт: в случае поражения Нурмагомедова Макгрегор будет драться с Фергюсоном

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт ответил на вопрос, с кем будет драться ирландец Конор Макгрегор, если действующий чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов проиграет американцу Тони Фергюсону.

«Что будет с Макгрегором в случае поражения Нурмагомедова? Он встретится с Фергюсоном. Конор хочет вернуть титул чемпиона», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Первый бой Нурмагомедова и Макгрегора, который прошёл в октябре 2018 года, завершился победой россиянина. Следующий поединок Нурмагомедова состоится 18 апреля. В титульном бою он встретится с Тони Фергюсоном.

19 января Макгрегор нокаутировал Дональда Серроне за 40 секунд в первом раунде на турнире UFC 246. Эта победа стала для него 22-й в карьере при четырёх поражениях.

Ранее боксёр Флойд Мейвезер объявил о реванше с Макгрегором в 2020 году.