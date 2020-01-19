Уайт заявил, что Макгрегор выглядел невероятно в бою с Серроне

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал победу ирландца Конора Макгрегора над американцем Дональдом Серроне в главном бою турнира UFC 246 в Лас-Вегасе.

«Макгрегор выглядел невероятно. Мы подумаем о дальнейших планах в полусреднем весе. Всегда есть критики, всегда есть разные мнения», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Он также назвал глупостью мнение людей, которые считают, что Серроне является недостаточно сильным соперником для Макгрегора.

«Конор выглядел быстрым, бил жёстко, у него был план на бой, и он одержал победу», — добавил Уайт.

Макгрегор нокаутировал Серроне за 40 секунд в первом раунде. Эта победа стала для него 22-й в карьере при четырёх поражениях. Серроне же потерпел 14-е поражение в MMA.

Ранее глава UFC выразил уверенность, что реванш Макгрегора и Нурмагомедова необходим.