Уайт заявил, что Макгрегор выглядел невероятно в бою с Серроне
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«Макгрегор выглядел невероятно. Мы подумаем о дальнейших планах в полусреднем весе. Всегда есть критики, всегда есть разные мнения», — сказал Уайт на пресс-конференции.
Он также назвал глупостью мнение людей, которые считают, что Серроне является недостаточно сильным соперником для Макгрегора.
«Конор выглядел быстрым, бил жёстко, у него был план на бой, и он одержал победу», — добавил Уайт.
Макгрегор нокаутировал Серроне за 40 секунд в первом раунде. Эта победа стала для него 22-й в карьере при четырёх поражениях. Серроне же потерпел 14-е поражение в MMA.
Ранее глава UFC выразил уверенность, что реванш Макгрегора и Нурмагомедова необходим.