«Флорида» обыграла «Детройт» в НХЛ, Дадонов забросил одну шайбу

«Флорида Пантерз» одолел «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Детройте и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе «Пантерз» отличились россиянин Евгений Дадонов, Марк Писик, Александр Барков и Денис Мальгин. У хозяев единственную шайбу забросил Дилан Ларкин.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 27 бросков из 28.

Для «Флориды» эта победа стала четвёртой подряд.

Ранее сообщалось, что передача Владислава Гаврикова помогла «Коламбус Блю Джекетс» разгромить «Нью-Джерси Дэвилз» в НХЛ.