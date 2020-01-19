Передача Гаврикова помогла «Коламбусу» разгромить «Нью-Джерси» в НХЛ
- Reuters
Встреча прошла в Коламбусе и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.
В составе «Блю Джекетс» дубль оформил Кэм Аткинсон, а также отличились Якоб Лилья, Ник Фолиньо и Александер Веннберг.
Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков отметился результативной передачей.
Для «Коламбуса» эта победа стала четвёртой подряд в регулярном чемпионате.
Ранее гол Ильи Ковальчука помог «Монреаль Канадиенс» обыграть «Вегас Голден Найтс» в НХЛ.