Передача Гаврикова помогла «Коламбусу» разгромить «Нью-Джерси» в НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» одержал крупную победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Коламбусе и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

В составе «Блю Джекетс» дубль оформил Кэм Аткинсон, а также отличились Якоб Лилья, Ник Фолиньо и Александер Веннберг.

Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков отметился результативной передачей.

Для «Коламбуса» эта победа стала четвёртой подряд в регулярном чемпионате.

Ранее гол Ильи Ковальчука помог «Монреаль Канадиенс» обыграть «Вегас Голден Найтс» в НХЛ.