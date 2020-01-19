Гол Ковальчука помог «Монреалю» обыграть «Вегас» в НХЛ

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«Монреаль Канадиенс» в серии буллитов победил «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол Ковальчука помог «Монреалю» обыграть «Вегас» в НХЛ
  • Reuters

Основное время встречи, прошедшей в Монреале, завершилось со счётом 4:4

В составе хозяев дубль оформил Ник Казинс, и по разу отличились россиянин Илья Ковальчук и Йоэль Армиа. У «Голден Найтс» голами отметились Джонатан Маршессо, Пол Штястны, Макс Пасиоретти и Райлли Смит.

В серии послематчевых буллитов победу «Канадиенс» принесли точные броски Ковальчука и Томаша Татара.

Ранее дубль Макдэвида помог «Эдмонтону» победить «Аризону» в НХЛ.

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