Лобов о Макгрегоре: он хочет провести реванш с Хабибом или Мейвезером

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Известный боец ММА, друг Конора Макгрегора Артём Лобов считает, что ирландцу было бы интереснее всего встретиться с Хабибом Нурмагомедовым или боксёром Флойдом Мейвезером.
Лобов о Макгрегоре: он хочет провести реванш с Хабибом или Мейвезером
  • Reuters

«Бой с Масвидалем? Да, это был бы большой бой, Хорхе сейчас совсем неплох. Но если смотреть на вещи шире — любой поединок Макгрегора очень крупный. На мой взгляд, для него остаются только два значимых боя — реванши с Хабибом и Мейвезером», — цитирует спортсмена MMA Fighting.

Утром 19 января по московскому времени Макгрегор проведёт в Лас-Вегасе поединок против Дональда Серроне в рамках турнира UFC 246.

Ранее сообщалось, что стал известен официальный гонорар Макгрегора за поединок с Серроне.

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