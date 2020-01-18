Стал известен официальный гонорар Макгрегора за поединок с Серроне

Названа гарантированная сумма гонорара, которую получат за свой поединок экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор и американец Дональд Серроне.

Как сообщает MMA Fighting со ссылкой на Атлетическую комиссию штата Невада, Макгрегор за бой гарантированно получит $3 млн. Сумма указана без дохода от продажи прав на показ поединка. Гонорар Серроне составит $200 тыс. и может быть удвоен в случае победы американца.

Поединок состоится в ночь с 18 на 19 января в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 246.

Ранее сообщалось, что Лобов прибыл в Лас-Вегас поддержать Макгрегора.