Стал известен официальный гонорар Макгрегора за поединок с Серроне
- Reuters
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Как сообщает MMA Fighting со ссылкой на Атлетическую комиссию штата Невада, Макгрегор за бой гарантированно получит $3 млн. Сумма указана без дохода от продажи прав на показ поединка. Гонорар Серроне составит $200 тыс. и может быть удвоен в случае победы американца.
Поединок состоится в ночь с 18 на 19 января в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 246.
Ранее сообщалось, что Лобов прибыл в Лас-Вегас поддержать Макгрегора.